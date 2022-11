Forlader Carters hjem

Der har været travl aktivitet ved Aaron Carters hjem det seneste døgn.

Lørdag blev den tidligere barnestjerne fundet død i badekarret i sit hjem i Lancaster i Californien, og nu har hans forlovede og moren til hans etårige søn valgt at fjerne alle sine personlige ejendele fra Aaron Carters hjem.

Flyttebiler har ifølge det amerikanske medie tmz.com hentet Melanie Martins ting fra Carters adresse, og i den forbindelse måtte politiet tirsdag eftermiddag tilkaldes.

Et par patruljevogne blev sendt til Carters hjem for at opretholde ro, så Melanie Martin kunne få hentet sine personlige ejendele uden indblanding af nysgerrige folk.

Angiveligt foregik der intet kriminelt på stedet. Politiet blev udelukkende tilkaldt for at opretholde ro og orden.

Melanie Martin satte tirsdag for første gang ord på tabet af sin forlovede i et interview med People.

- Mit hjerte er fuldstændig knust over min forlovedes, Aarons, død. Jeg vidste, at han kæmpede, og jeg gjorde alt for at hjælpe ham, sagde Melanie Martin til mediet og tilføjede, at hun ikke kunne hjælpe ham på den måde, hun følte, han havde brug for.

Kort efter Aaron Carters død lavede hun et opslag på Instagram, hvor hun kommenterede sin sorg.

'Min baby, jeg kan ikke trække vejret' skrev hun til et billede af de to sammen.

Det har været kendt gennem flere år, at Aaron Carter kæmpede med stofmisbrug. Foto: Star Shooter/Mediapunch/Ritzau Scanpix

Aaron Carter og Melanie Martin har haft et yderst turbulent on-off-forhold gennem længere tid. Flere medier har før omtalt dem som 'ekskærester', men til People omtaler hun Aaron Carter som sin forlovede.

Det har været offentligt kendt, at de kæmpede om forældremyndigheden over deres søn.

Aaron Carter, der var lillebror til Nick Carter fra Backstreet Boys, blev 34 år.

