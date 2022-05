Forlader gravid kone: - Ikke mit barn

Den amerikanske skuespiller Steve Burton, 51, der blandt andet er kendt fra serier som 'General Hospital' og 'Horton-sagaen', er gået fra sin kone gennem 23 år, Sheree Burton.

Det oplyser han i en story på Instagram.

Parret, der blev gift i 1999 efter at have mødt hinanden på settet til netop 'General Hospital', har sammen de tre børn Makena på 18, Brooklyn på syv, og Jack på 16 år.

Men selvom 47-årige Sheree Burton nu er gravid igen, er det ikke med Steve Burton.

'Jeg vil gerne gøre en ting klart. Sheree og jeg er ikke længere sammen. Hun meldte for nylig ud, at hun venter et fjerde barn, og det er ikke mit barn. Vi er stadig sammen forældre til vores tre smukke børn', skriver Steve Burton på Instagram og afslutter:

'Vi vil sætte pris på, at vores privatliv bliver respekteret. Kærlige hilsner fra Steve'.

Fyldt af overraskelser

Sheree meddelte for nylig, at hun var blevet gravid, da hun postede et billede på sin Instagram-profil, hvor hun viste sin gravide mave frem med teksten: 'Livet er helt sikkert fyldt af overraskelser'.

Hverken Sheree Burton eller Steve Burton har specificeret, hvor længe der har været fra hinanden.

Sheree har endnu ikke adresseret bruddet mellem dem offentligt.