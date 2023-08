Forlanger 18 millioner for homokys

Et kort kys i Malaysia kan komme til at koste bandet The 1975 dyrt

Et kys kan forvandle en frø til en prins. Sådan lyder et oldgammelt eventyr.

Men i det britiske band The 1975s nyfortolkning af eventyret har et kys i stedet forvandlet sig til et spørgsmål om et erstatningskrav, der lyder på 2,7 millioner dollars - svarende til 18,3 danske millioner kroner.

Det skriver AP

Et kys aflyste festivalen

For da The 1975 indtog Good Vibe-festivalen i Malaysia, begav bandets forsanger sig ud i en tale, hvor han kritiserede den malaysiske regering for landets LGBTQ+-lovgivning.

Efterfølgende besluttede han sig for at kysse bandets bassist, Ross MacDonald, på scenen.

Det fik hurtigt konsekvenser.

Publikum så måbende til, da koncerten pludselig blev stoppet, og Matty Healy fra scenen kunne fortælle, at han var blevet bandlyst fra Kuala Lumpur.

Derefter valgte myndighederne, at aflyste hele festivalen som konsekvens af kysset.

Men det er ikke det sidste, der er sagt i den sag. For de malaysiske organisatorer af festivalen 'Good Vibe', der altså foregår i hovedstaden Kuala Lumpur, søger nemlig nu 2,7 millioner dollars i erstatning for, at festivalen blev aflyst.

Forsangeren Matty Healy, der kyssede sin bassist, Ross MacDonald. Foto: Scott Garfitt Ritzau/Scanpix

Kræver erstatning

I en besked til bandet skriver festivalens advokat, David Dinesh Mathew, at 'bandet havde givet et skriftligt løfte før showet om at overholde alle lokale retningslinjer og regler. Men i stedet forårsagede både skader på udstyr, Healys grove sprogbrug og uanstændige sceneadfærd et økonomisk tab for festivalen'.

Videre skriver han at 'deres handlinger har haft konsekvenser for lokale kunstnere og små virksomheder, der stolede på festivalen som et sted, hvor de kunne udforske kreative muligheder og tjene penge'.

Festivalen kræver, at The 1975 erkender deres ansvar og betaler de 2,7 millioner dollars i kompensation for påførte skader.

Bandet har til på mandag at svare, ellers tager festivalen det retslige skridt ved domstolene i England.