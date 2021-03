Forlanger undskyldning

I tirsdags forlod TV-værten Piers Morgan 'Good Morning Britain'-studiet i raseri efter en ophedet debat om det historiske interview med Harry og Meghan.

Samme aften sagde han op efter 41.000 klager over Piers Morgans opførsel i studiet, hvor han blandt andet anklagede Meghan Markle for at have løjet om selvmordstanker.

Piers Morgan sagde op på 'Good Morning Britain', som han havde været vært på siden 2014. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Situationen har været diskuteret i det amerikanske program 'The Talk' på CBS, og efterspillet har fået Piers Morgan til at forlange en undskyldning fra programmet.

Han vil gerne have de undskylder, da den ene af værterne, Ozzy Osbournes kone, Sharon Osbourne, efter programmet har været ude at undskylde for, at hun forsvarede Piers Morgans ord og handlinger.

'Sharon er blevet mobbet til at undskylde for at forsvare mig overfor kolleger, der beskylder mig for racisme, fordi jeg ikke tror på Meghan Markles lort. Det er der, vi er kommet til. Jeg forlanger en undskyldning fra bøllerne ved @TheTalk CBS for deres skammelige, krænkende udtalelser mod MIG,' skriver han på Twitter.

Om 'The Talk' pønser på en undskyldning til Piers Morgan er endnu uvist.

