Forlovelse afsløret ved en fejl

Kylie Minogue er blevet forlovet, men det havde hun ikke tænkt sig at afsløre endnu. Alligevel slap nyheden ud ved en fejl.

Det skriver Daily Mail.

Den 52-årige sangerinde havde ikke fortalt offentligheden om sin forlovelse endnu, men det havde hendes veninde, sanger og skuespiller Billie Piper, tilsyneladende glemt alt om.

I hvert fald omtalte hun i et interview hos ELLE Magazine den 46-årige Paul Solomons som Kylie Minogues 'forlovede'. De to har dannet par siden 2018, men de har altså ikke tidligere fortalt, at de er blevet forlovede.

Kylie Minogue spillede koncert i Boxen i Herning i 2011. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Siden har Paul Solomons stedmor bekræftet over for Daily Mail, at den er god nok. De to skal giftes, og stedmoderen siger, at hun er 'begejstret' over det kommende bryllup.

- Det er meget spændende. Undskyld, men jeg kan ikke sige mere nu, fordi jeg er blevet bedt om ikke at gøre det. Jeg respekterer min søn, og jeg respekterer Kylie for meget til at sige mere, siger stedmoderen til Daily Mail.

Hun afslørede dog også, at hun endnu ikke ved, hvornår brylluppet skal holdes.

Paul Solomons arbejder som kreativ direktør i den britiske udgave af GQ Magazine, som er et modemagasin til mænd.