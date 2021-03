Forlovet: - Hun sagde ja!

Bella Thorne skal giftes med sin kæreste igennem to år

Smilene er store hjemme hos den tidligere Disney-stjerne Bella Thorne og hendes kæreste, sangeren Benjamin Mascolo.

De skal nemlig giftes.

Det afslører de begge på deres Instagram-profiler.

'Hun sagde ja', lyder det fra Mascolo i et opslag på Instagram, hvor han poserer sammen med Bella Thorne, der viser en stor diamantring frem.

23-årige Bella Thorne viser ligeledes den prangende diamantring frem i en række stories på sin Instagram-profil.

'Tak for at være så fantastisk, skat. Jeg elsker dig så meget', siger hun henvendt til Mascolo, mens hun viser den store ring frem i en video.

'Vi skal både fejre det her i Italien og Amerika', lyder det fra Mascolo i videoen.

Bella Thorne er især kendt fra 'Shake It Up' på Disney Channel. Foto: Clemens Niehaus

Skrev kærlighedsbrev

Mascolo fortæller videre, at han friede til Thorne i forbindelsen med en film, de lige nu begge arbejder på.

'Jeg skrev et kærlighedsbrev på bagsiden af manuskriptet til filmen', lyder det fra Mascolo.

'Hen mod slutningen af sidste scene, stod hun og kiggede på monitoren sammen med instruktøren og så.... surprise', lyder det videre.

Parret har været sammen siden 2019, efter Thorne og musikeren Mod Sun gik fra hinanden. De to mødte hinanden i forbindelse med den amerikanske festival Coachella.

- Vi mødte hinanden på Coachella, og jeg vidste med det samme, at hun var anderledes end alle de andre kvinder, jeg har mødt i mit liv, har Mascolo tidligere fortalt i et interview med Icon Magazine om mødet med Bella Thorne.

Bella Thorne er både skuespiller, model, danser og sanger, men er mest kendt for sin rolle som CeCe i Disney Channel-succesen 'Shake It Up'.

Den seneste tid har hun gjort sig bemærket på platformen Only Fans, hvor hun chokerede, da hun blandt andet fortalte, at hun tjente omkring en million amerikanske dollars på platformen hver måned.

Benjamin Mascolo, der er 27 år, er en italiensk sanger og skuespiller. Halvdelen af året bor han i Italien, og den anden halvdel i Los Angeles, og derfor har parret fra tid til anden et langdistanceforhold. I 2020 har de været adskilt i en længere periode grundet coronapandemien.

