Forlovet i 19 år: Nu er de endelig gift

Alt godt kommer til den, der venter.

For Michelle Yeoh og Jean Todt har ventetiden varet i 19 år. De blev nemlig forlovet tilbage i 2004, men først torsdag i denne uge blev de endeligt gift.

Nyheden blev afsløret af racerkøreren Felipe Massa, som har delt billeder fra ceremonien på sin Instagramprofil.

'Vi mødte hinanden i Shanghai 4. juni 2004. Den 26. juli 2004 friede Jean Todt til Michelle Yeoh, og hun sagde JA!. I dag, efter 6992 dage den 27. juli 2023 i Geneva, omgivet af elskede familiemedlemmer og venner, er vi så glade for at fejre dette specielle øjeblik sammen', står der på et velkomstkort til gæsterne.

Parret blev tilsyneladende ikke gift i et traditionelt kirkebryllup, men på rådhuset.

77-årige Jean Todt er selv tidligere racekører, mens han dog er mere kendt for sin karriere som forretningsmand inden for motorsporten, hvor han blandt andet har stået i spidsen for Peugeot og Ferraries hold, før han blev adminstrerende direktør for netop Ferrari i perioden 2004 til 2008.

Herefter sad han i 12 år som præsident for FIA, der er det internationale motorsportsforbund, som blandt andet står bag Formel 1.

Hans 17 år yngre hustru Michelle Yeoh vandt i 2023 en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i filmen 'Everything everwhere all at once', som stort set ryddede bordet ved prisuddelingen i 2023.

Den var hun tilsyneladende så glad for, at hun tog den med til brylluppet.