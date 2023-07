Forlovet igen: Eksen langer ud

Behøver man egentlig komme ud af det første ægteskab, før man kaster sig ind i et nyt?

Tydeligvis ikke, hvis du spørger Lenny Hochstein.

Det er nemlig kun et år siden, at det kom frem, at Lenny Hochstein havde søgt om skilsmisse til 'Real Housewives of Miami' og den tidligere Playboy-model Lisa Hochstein.

Efter 12 års ægteskab og to børn sammen annoncerede han på sin Instagram, at han forlod konen. Dagen efter offentliggjorde han sin nye kæreste Katharina Mazepa.

I dag er de forlovet, viser et billede på hans Instagram.

Og det falder tilsynladende ikke i god jord hos eksen, der sender en passiv-aggressiv lykønskning i deres retning.

'Tillykke til min nuværende mand og hans elskerinde med forlovelsen,' lød det kort tid efter.

Skilsmissen er nemlig ikke afsluttet endnu, hvorfor de to officielt stadig er separerede ægtefæller.

Sender stikpiller

Der er ikke just god stemning mellem de to efter deres brud tilbage i maj 2022.

Og det gælder ikke kun mellem de to involverede i skilsmissen. Også Lenny Hochsteins mor, Marina Hochstein, har meldt sig på banen og kommenteret forlovelsen:

'Jeg vil være meget glad for, at du denne gang får en kvinde, der elsker og respekterer dig. Det havde du ikke før. Held og lykke. Tillykke,' skrev hun i kommentarsporet til annonceringen af forlovelsen.

Og det fik ikke lov til at stå uimodsagt af 'Real Housewives of Miami'-stjernen, der ifølge People tog et screenshot af kommentaren og skrev i sin egen Instagramstory:

'Sikke en vidunderlig svigermor og bedstemor. Hvor ulækkert.'

Dog har Lisa Hochstein selv fået stjålet sit hjerte igen.

I juli kunne hun annoncere, at hun siden februar har dannet par med Jody Glidden, som hun i øvrigt takker for at have været 'en kæmpe støtte for hende' under skilsmissen og striden med Lenny Hochstein og moren.