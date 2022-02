Forsøger at skræmme demonstranter væk med James Blunt

New Zealandske myndigheder er begyndt at spille musik for at skræmme demonstranter væk. Seneste i rækken er James Blunts sang 'You're Beautiful'

New Zealand er bare et af mange lande, som oplever store demonstrationer i forbindelse med vaccinetiltag.

For at mindske den store menneskemængde, som holder til ude foran parlamentet, har myndighederne i landet taget musikalske tiltag i brug.

Demonstration i New Zealand på grund af strenge coronapasregler. Foto: Ritzau Scanpix / CHARLIE COPPINGER

Nogle af demonstranterne har camperet ude foran parlamentet i mere end en uge. I første omgang forsøgte man at opløse noget af demonstrationen ved at sprøjte de deltagende med vand.

Men det virkede umiddelbart ikke, skriver Sky News.

- Macarena, hey!

I den forbindelse valgte de altså at begynde at spille høj musik for de protesterende.

De startede med Barry Manilows største hits. Herefter begyndte de at spille 'Macarena'.

Lørdag aften satte den britiske popstjerne James Blunt sig til tasterne og skrev på Twitter. Her tilbød han sin hjælp til de newzealandske myndigheder.

'Giv mig et skud, hvis det ikke virker,' skriver stjernen på Twitter.

En opfordring, myndighederne tog til sig og begyndte at spille 'You're Beautiful'.

Umiddelbart så det dog ikke ud til at virke, da de demonstrerende bare sang deres egne, der overdøvede et af 00'ernes største hits.

Der demonstreres mod restriktioner og vacciner over hele verden.

- Let it gooo

Grunden til, at myndigheden i New Zealand har valgt at skride ind over for protesterne, er, at de har blokeret nogle af byens veje i byen Wellington samt begået hærværk.

Ud over Barry Manilow, James Blunt og 'Macarena' har myndigheden også udsat demonstranterne for 'Frozen' sangen 'Let it go', Celine Dions' 'My Heart Will Go On' og generelle coronaoplysninger.

Demonstrationerne startede, fordi folk er vrede over regeringens beslutning om at indføre strengere coronapasregler i landet.