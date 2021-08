Forsøgte at tage sit eget liv som 12-årig

New Orleans rapperen, Lil Wayne forsøgte at skyde sig selv i hjertet

Den 38-årige amerikanske rapper Lil Wayne (Dwayne Michael Carter Jr.) er i dag multimillionær og verdenskendt, men vejen til succes har ikke været en dans på roser for stjernerapperen.

Allerede som 10-årig led Lil Wayne af psykiske problemer, og som 12-årig prøvede rapperen at begå selvmord, skriver det amerikanske nyhedsmedie Page Six.

I et større interview med den tidligere amerikanske fodboldspiller, Emmanuel Acho, forklarer Lil Wayne, hvordan han havde taget sin mors pistol, og forsøgte at skyde sig selv i hjertet. Han ramte ikke sig selv i hjertet og overlevede derfor.

Han fortæller samtidig, at han ikke kunne mærke smerte, da han skød sig selv, og understreger hvor seriøst psykiske problemer skal tages.

I 2016 sad Lil Wayne i 'Rikers Prison' i otte måneder. I sin tid bag tremmer hjalp Lil Wayne andre indsatte med at tale dem fra at tage deres eget liv. Han fik dertil 50 dollars hver gang han stoppede en fra at tage sit eget liv.

Lil Wayne er blandt andet kendt for sangen 'Lollipop' og var også at finde på DJ Khaleds gigant hit 'I'm the one'.