Forsvarer sin storebror: - Han er blevet syndebuk

Daniel Baldwin kommer nu sit noget mere kendte familiemedlem til undsætning. Han mener, at Alec er blevet offer for sine skarpe politiske holdninger og markante meninger

Alec Baldwin bliver gjort til syndebuk i kølvandet på den skæbnesvangre skudepisode, der kostede filmfotografen Halyna Hutchins livet på settet til filmen 'Rust' i slutningen af oktober.

Det mener hans nære familiemedlem Daniel Baldwin, 61, der nu udtaler sig om sin to år ældre storebrors hårde skæbne.

Det sker i radioprogrammet 'The Domenick Nati Show', skriver TMZ.com.

Ramte i brystet

Hollywood-stjernen affyrede en pistol, der mod forventning indeholdt skarpe skud, hvorefter en kugle først sårede fiilmens instruktør Joel Souza, som overlevede, og siden ramte Hutchins i brystet, hvorefter hun afgik ved døden.

Siden har sagen været flittigt efterforsket af politiet, men der er fortsat ikke placeret nogen skyld. Arrestationer er ej heller foretaget, og der er endnu ingen tiltalt i sagen, der har trukket overskrifter verden over.

Folk sensationaliserer

Flere har dog løbende været ude og påstå, at Alec Baldwin på ingen måde kan frikendes i den henseende. Mange ser ham således ikke som et offer, men som skyldig.

Onde tunger mener således, at Alec ikke burde have været så skødesløs og samtidig burde have tjekket, om våbnet indeholdt skarpe skud, inden han sigtede mod folk og trykkede på aftrækkeren.

Nu går Daniel Baldwin altså til modangreb.

- Du ved, Alec har navnet, ikke sandt? Så lad os da endelig gå efter Alec med alle hans politiske holdninger og de mange, mange gode ting, han har gjort for velgørenhed og lad os se, om vi ikke kan sensationalisere det hele.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Daniel Baldwin (th.) ses her med to af sine brødre, Alex Baldwin i midten og William Baldwin til venstre. Mange vil også kende den fjerde broder, Stephen Baldwin. Foto: Kevin Mazur/Getty

Han fortsætter:

- Det her er, hvad han står over for, fordi han er en mand med sine meninger og en, som har skarpe holdninger til ting. En mentalt stærk mand. Mange folk kan ikke lide ham, så nu vil de have ham ned med nakken, udnytte ham og jagte hans kone. Han er et mål, siger Daniel Baldwin i radioprogrammet.

En af 'modstanderne' er eks-præsident Donald Trump, der er kendt for ikke at bryde sig om Alec Baldwin, efter at denne har parodieret Trump ved flere lejligheder i blandt andet satireprogrammet 'Saturday Night Live'.

T-shirt med ond tekst

Trump har blandt andet hånende vist en T-shirt på internettet med teksten 'Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people' ('Våben slår ikke folk ihjel, Alec Baldwin slår folk ihjel', red.).

Daniel Baldwin mener, at skylden for dødsfaldet under optagelserne til filmen ligger hos Hannah Gutierrez-Reed, som stod for våben på filmsettet, samt assisterende instruktør Dave Halls.

I Daniel Baldwins øjne frikendes broderen af det faktum, at Halls skulle have givet våbnet til Alec Baldwin ledsaget af ordene 'it's cold'.

Med andre ord: 'Det indeholder ikke rigtige skud'.

Som bekendt viste det sig at være forkert.