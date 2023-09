Forsvarer voldtægtsdømt stjerne: 'Indrøm, at I lyver'

Skuespillerinden tordnede i en nu slettet Instagram-video og et opslag på det sociale medie over folks behandling af Danny Masterson, som har fået mindst 30 år i spjældet for voldtægt af to kvinder i 2003

Skuespilleren Danny Masterson, kendt fra bl.a. 'That 70's Show', er, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, netop blevet idømt mindst 30 års fængsel for to voldtægter, han i 2003 begik mod to kvinder.

Men det er, som om diverse andre skuespillere og deres reaktioner på sagen har fjernet al fokus fra Danny Masterson selv og hans brøde de seneste par dage.

Først kom Ashton Kutcher og Mila Kunis i massiv modvind, fordi de - godt nok kort inden dommen til Masterson - havde lavet et støttebrev til den nu voldtægtsdømte.

Da han så var dømt, måtte de gik ud og beklage og trække støtten tilbage.

Og nu kommer støtten så fra endnu en kant - Taryn Manning.

Det skriver bl.a. Daily Mail.

Korsfæstelse

Skuespillerinden fra serien 'Orange is the New Black' forsvarer således Danny Masterson - vel at mærke EFTER dommen.

I en Instagram-video, som mandag blev lagt på hendes profil, rasede den 44-årige skuespillerinde mod offentligheden for at 'korsfæste' Masterson 'for at lave en 'fejl, som hun formulerede det.

- Der er intet menneske på denne planet, der ikke fortjener at have det bedste liv og at være glad og fri, for du er skabt i den gode Herres billede, du er lavet perfekt, præcis som du er, sagde hun på videoen, der røg ud til hendes mere end en million Instagram-følgere.

- Han lavede en fejl, men bliv bare ved med at korsfæste ham, bliv bare ved - som om, han ikke allerede lider?, fortsætter hun og opfordrer folk til at lade Danny Masterson være i fred.

Siden er videoen blevet slettet.

Danny Masterson kan godt forberede sig på mange år bag tremmer, efter at han blev dømt for dobbelt voldtægt. Foto: ZZ/RE/Westxom/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Lavede også opslag

Men ikke nok med det.

Ifølge B.T. lavede stjernen også et opslag ligeledes på Instagram - og som ligeledes siden slettet - hvor hun skrev direkte henvendt til de to kvinder, Masterson er dømt for at have voldtaget.

'I vil have penge. Når I lægger jeres hoved på puden, kender I godt sandheden. Han ville bare ikke have jer. Jeg ved, at en af jer vil indrømme, at I har løjet. Jeg elsker dig, kammerat. Jeg vil aldrig glemme vores gode tider', lød det i opslaget ifølge det danske medie.

I førnævnte video snøvlede Taryn Manning med en art talebesvær, hvilket har fået flere til at spekulere i, om hun var fuld eller på stoffer.

Selv bedyrer hun dog, at hun har en tendens til at udvikle læspen - især når hun ikke arbejder aktivt som skuespiller.