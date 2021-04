Fortæller om mor-rollen: - To er som tusinde

Jessica Biel fortæller for første gang om, hvor udmattende det kan være at være mor til to

Det kom som noget af en overraskelse, da det i starten af året blev bekræftet, at stjerneparret sanger Justin Timberlake og skuespiller Jessica Biel nogle måneder forinden var blevet forældre for anden gang.

Det lykkedes nemlig parret at holde graviditeten helt skjult for offentligheden gennem alle ni måneder. Nu fortæller Jessica Biel for første gang, om hvordan det er at være mor til nu to drenge.

Det gør hun i et interview i talkshowet 'The Ellen DeGeneres Show'.

- En klog ven sagde til mig, 'en er meget, men to er som tusind', og det er fuldstændig sådan det føles, siger hun i interviewet ifølge USA Today, hvor hun også fortæller, at der ikke bliver sovet meget for tiden i hjemmet.

Selvom det kan være hårdt at have små børn, så er Jessica Biel selvfølgelig glad for at se sine to sønner, Silas og Phineas, vokse op sammen.

- Det er så nuttet at se de to sammen, fordi de begge tænker, at den anden er hysterisk morsom, siger hun i interviewet og tilføjer, at de to drenge 'griner dagen lang med hinanden'.

39-årige Jessica Biel og 40-årige Justin Timberlake blev gift i 2012, efter de havde været kærester i fem år. De fik deres første barn, Silas, i 2015, imens lillebroren Phineas blev født sidste år.