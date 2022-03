Fortryder: Under kniven som 14-årig

Modellen Bella Hadid orker ikke at høre flere rygter som sit udseende. Ærligt fortæller hun, at hun i en meget ung alder fik en plastikoperation. Nu fortryder hun indgrebet

Bella Hadid er træt af rygter.

Træt af sladder og snak om, hvor mange operationer og hvor meget filler, hun har fået i sit ansigt.

Tirsdag udkom Vogue US med et helt friskt og meget ærligt interview med den 25-årige model, hvor hun en gang for alle lægger kortene på bordet.

Og ja, Bella Hadid har været under kniven.

I et forsøg på at pynte på sit ansigt fik hun som bare 14-årig opereret sin næse. Den operation fortryder hun nu.

- Jeg ville ønske, at jeg havde beholdt mine forfædres næse, siger hun til Vouge US og fortæller, at hun er sikker på, at hun ville være kommet til at holde af den med tiden.

Bella Hadid er en særdeles efterspurgt model. Foto: Getty Images

Mens Bella Hadid erkender, at hun har fået fikset sin næse, så afviser hun rygterne om, at hun har fået løftet sine øjenlåg og har fået filler.

- Folk tror, at jeg var helt f..ked med mit ansigt på grund af et billede af mig som teenager, hvor jeg så hævet ud. Jeg er ret sikker på, at du ikke ser ud på samme måde nu, som du gjorde, da du var 13, ik, siger hun og afviser, at hun nogensinde har fået filler i ansigtet. Heller ikke i kindbenene, som rygtespredere påstår.

- Lad os lige sætte en stopper for det. Jeg har intet problem med det (filler, red.), men det er bare ikke noget for mig, siger hun.

Hvad hendes øjne og bryn angår, afslører Hadid, hvad der ligger bag hendes look. Det er noget så simpelt som et gammeldags makeup-trick i form at tape.

- Det ældste trick i bogen, siger hun.

Gigi og Bella Hadid. Foto: Getty Images

I interviewet kommer hun også med en hjerteskærende afsløring fra sin tidlige ungdom, hvor hun stod i i skyggen af sin storesøster, Gigi Hadid, der også er model.

- Jeg var den grimme søster. Jeg var brunetten. Jeg var ikke så sej som Gigi, ikke så udadvendt. Det var virkelig, hvad folk sagde om mig. Og desværre, når du får fortalt sådan noget mange gange, så tror du på det.

Bella og Gigi Hadid er døtre af den hollandsk-fødte model Yolanda Hadid og byggematador Mohamed Hadid.