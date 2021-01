Forundrede fans: 'Hun er slet ikke til at kende'

Demi Moore indtog onsdag catwalken i Paris, og her var hun næsten ikke til at kende

Onsdag indtog den 58-årige Demi Moore catwalken i Paris, hvor hun gik modeshow for det anerkendte brand Fendi.

Faktisk fik hun lov til at åbne det glamourøse show, hvor hun i den grad løb med opmærksomheden, selvom hun var omgivet af en lang række verdenskendte modeller.

Jubler: - Den er god nok

Siden modeshowet er billeder af Moore fra catwalken nemlig blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, og her undrer en lang række fans sig.

De kunne nemlig næsten ikke kende den 58-årige skuespiller, som hun så ud, da hun gik ned ad catwalken.

'Så nu er Demi Moore endnu en af dem, der ligner noget, der er løgn. Trist. Hun så bare så godt ud. Nu er hun ikke til at kende,' lyder det fra en Twitter-bruger, mens flere spørger, om hun mon har fået lavet noget plastikkirurgi.

Foto: Stephane De Sakutin/Ritzau Scanpix

Artiklen fortsætter under videoen ...

Til sammenligning så Demi Moore sådan ud, da hun var på den røde løber i november 2014.

Afviser: Det passer ikke

'Er det dårlig filler? Eller er det noget forfærdelig makeup, der er tale om?', skriver en anden, mens flere fortsætter i samme spor:

'Demi NoMoore plastikkirurgi! Det er en skam! Jeg ville ønske, at kvinder tillod dem selv at ældes med ynde,' lyder det videre.

Foto: Stephane De Sakutin/Ritzau Scanpix

'Demi More plejede at være så smuk, men nu er hun et skrækeksempel på, hvorfor man ikke skal få lavet plastikkirurgi,' skriver en Twitter-bruger, mens flere påpeger, at hun 'slet ikke er til at kende'.

Demi Moore har endnu ikke selv kommenteret sit look til modeshowet.