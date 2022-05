Forvirringen er total: Trollet på IMDB

Den verserende retssag Depp vs. Heard har ikke ligefrem skabt et godt omdømme for skuespilleren Amber Heard.

Mens man overalt på internettet kan se 'freeJohnny' og 'teamJohnny', står det noget mere sløvt til for Heard, når det kommer til støtte fra fans.

Det har nu ført til, at Amber Heard blev ændret til Amber Turd, lort på dansk, på filmsiden IMDB.

Navnet er dog siden blevet ændret tilbage igen, men det nåede at skabe en del ravage inden.

Amber Heard fik ændret sit efternavn på filmsiden IMDB til 'Turd' - lort på dansk. Foto: Ritzau Scanpix

Det skriver mediet TMZ.

Man går ind til videre ud fra, at ændringen ikke er en fejl, men er en bevidst handling. Der er endnu ikke fundet en skyldig.

Mens ændringen stod på, kom det også til at påvirke Google, hvor hendes efternavn også her blev ændret til 'Turd'.

Johnny Depp sagsøger sin ekskone Amber Heard for 50 millioner dollars i en erstatningssag. Foto: Ritzau Scanpix / Jim Scalzo

Lorte situation

Navneændringen skal nok ses i forbindelse med en af Johnny Depps vidneudsagn, hvor han forklarer, at Amber Heard havde lavet lort i deres fælles seng og sendt et billede til ham, hvor man kunne se det.

Amber Heard sagde selv, at det var en af hendes hunde, som var ansvarlig for hændelsen. Men det afviste en af Depps bodyguards, da han kunne fortælle, at Heard havde fortalt ham, at det var 'en prank, der gik galt'.

Og selvom hele 'lorte-historien' kan virke triviel eller næsten morsom, kan det ende med, at retssagen vurderes ud fra netop denne episode.

Hvis Amber Heard bliver ved med at påstå, at det var hundeafføring og ikke fra et menneske, kan sagen meget vel ende ud til Depps fordel, da det taler imod Heards troværdighed.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kunsteren Ibi-Pippi Orup Hedegaard har vandaliseret et ikonisk kunstværk af Asger Jorn. Hør, hvorfor han gjorde det i ugens udgave af 'Revolver' herunder eller i din podcast-app