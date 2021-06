Foto går viralt: Gør grin med verdensledere

De bliver sammenlignet med dukker, videospil og tv-serier.

Verdenslederne har ikke været heldige med et gruppefoto, som blev taget til G7-topmødet i Storbritannien. De holder nemlig afstand til hinanden, formentlig for at statuere et godt eksempel under coronapandemien, men det har i stedet fået folk verden over til at grine af dem.

Lederne fra de lande med de syv største økonomier i verden mødtes fredag i Storbritannien, og de lagde ude med at få taget et gruppefoto på en strand i Cornwall.

Men nu har diverse komikere og tv-værter taget fat i billedet, og de holder ikke igen med de humoristiske slag.

Blandt andre tv-værten Stephen Colbert, som på Twitter har delt billedet og flabet spørger:

'Før jeg køber de her figurer, er der så nogen, der ved, og man kan tage dem ud og lege med dem, eller er de limet fast til standeren?'.

Yderligere to tv-værter, Jimmy Kimmel og Jimmy Fallon, har ligeledes gjort grin med billedet på Twitter, hvor den ene sammenligner det med tv-serien 'Lost', mens den anden skriver, at det ligner et sted, hvor man skal vælge sin karakter i et videospil om advokater.

Joke fra dronningen

Som om det ikke var nok, at der bliver gjort grin med verdenslederne på sociale medier, så blev der også gjort grin med dem på et andet tidspunkt under mødet.

Det var ingen ringere end dronning Elizabeth, der slyngede en joke ud, mens hun satte sig på en stol i midten af billedet. Den joke blev fanget af en af BBC's mikrofoner.

Hun vendte sig nemlig om mod premierminister Boris Johnson og spurgte ham;

- Er det meningen, I skal se ud, som om i hygger jer?

Joken faldt i god jord hos de øvrige ledere, som alle brød ud i grin. Boris Johnson selv svarede, at de rent faktisk havde hygget sig, selv om det måske ikke så sådan ud.