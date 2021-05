Fra 9 milliarder til 12 milliarder på få timer

Onsdag blev det muligt for den almene befolkning at blive medejere af The Honest Company, da firmaet gik på børsen i USA.

Og helt fra handelsstart var folk vilde efter at få en bid af selskabet, der blev stiftet af Hollywood-stjernen Jessica Alba og hendes samarbejdspartnere i 2011 og ifølge dem selv sælger husholdningsprodukter uden farlige kemikalier.

16 dollars pr. aktie kunne man købe til forud for handelsstart - den såkaldte IPO - hvilket værdisatte selskabet med 90,5 millioner aktier til lige over ni milliarder danske kroner.

Den værdi blev dog banket godt i vejret allerede ved handelsstart, hvor kursen steg med lidt over en tredjedel i værdi og åbnede i 21,22 dollars på børsen. Her fortsatte den med at stige, og ved luk skulle man have 23 dollars op ad lommen for at købe én aktie.

Den pris værdisætter firmaet til lige over to milliarder dollars - eller godt 12,3 milliarder kroner.

The Honest Company afgav selv 6,45 millioner aktier til en værdi af 637 millioner kroner. Godt en tredjedel - 216 millioner kroner - af det beløb bliver ifølge Marketwatch udbetalt til dem, der var ejere før børsnoteringen.

Jessica Alba og den administrerende direktør i The Honest Company, Nick Vlahos, ved børsåbningen onsdag. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Jessica Alba fik idéen til firmaet i 2008, da hun blev mor for første gang og gik på jagt efter allergivenlige produkter. Tre år senere tog hun sammen med en række samarbejdspartnere skridtet og stiftede selskabet, der altså nu er blevet en milliardvirksomhed.

The Honest Company havde sidste år en omsætning på 1,8 milliarder kroner og et underskud på bundlinjen på 89,2 millioner kroner.

