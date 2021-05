Fra Disney til pornostjerne: Nu skriver hun bog om sit liv

Maitland Ward, som gik fra at være Disney-stjerne til at være uegnet for børn, skriver nu en bog om sit liv. Det skriver New York Post.

'My Escape From Hollywood: Why I Left to Become a Porn Star' lyder titlen og vil blive udgivet i 2022.

- Jeg skrev oprindeligt nogle rigtig sjove kapitler om ting, jeg har oplevet i pornoindustrien, der minder meget om 'Sex & the City'. Jeg tror, det bliver en rigtig samtale-starter, fortæller hun til mediet.

Den 44-årige pornostjerne blev kendt i familieserien 'Boy Meets World' i 90'erne, og det vakte opsigt, da hun valgte at forlade Hollywood til fordel for pornoindustrien.

Stor motivation

Ward skriver bogen selv, uden hjælp fra andre, fortæller hun.

Og støtten fra især andre kvinder har været den største motivation til at fortælle sin historie.

- Kvinder hylder, at jeg er seksuelt frigjort. Det har virkelig gjort indtryk på mig, hvor stor støtten har været fra kvinderne fra generation Y, siger Ward.

Vender tilbage til TV

Tilbage i april kunne Ward fortælle, at hun gør comeback i tv-branchen, da hun skal medvirke i og producere en ny komedieserie 'The Big Time', som skal fortælle historien om en verdensberømt pornostjerne. Hvilket man må sige, hun ved en ting eller to om.

Men Ward har dog ingen planer om at stoppe med porno - en karriere, der også har sikret hende flere priser.