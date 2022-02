Fra pornoparodi til eufori

Hitserien 'Euphoria' er proppet med sexhungrende teenagere på stoffer.

Og på den front skuffede sæson 2 ikke Ekstra Bladets kulturanmelder, der noterede mere pik, mindre plot og rigtig, rigtig meget nøgenhed.

Til at føre den plan ud i livet indkaldte seriens skaber, Sam Levinson, pornostjernen Chloe Cherry til at portrættere den nye figur Faye - en rapkæftet heroinmisbruger.

Levinson havde i længere tid fulgt Chloe Cherry på Instagram, hvor han også tog kontakt til hende.

- 'Euphoria' blev en realitet, fordi instruktøren fandt mig på Instagram. Han syntes bare, jeg var sjov ... Når jeg lægger ting op, gør jeg det bare for at få mig selv til at grine. Og det sjove er, at man aldrig ved, hvem der følger med, fortæller 24-årige Chloe Cherry i et interview med magasinet Nylon.

Elskede pornoparodi

Chloe Cherry var i forvejen stor fan af serien og havde blandt andet medvirket i en pornoparodi, hvor hun sammen med en ven gengav en i forvejen hed scene med Rue og Jules fra seriens første sæson.

- Det er lettest at lave pornoparodier af scener, hvor de allerede insinuerer, at der er sex i luften. Så vil man gerne se det ske i en pornoparodi. Og vores fans kunne virkelig godt lide det. De syntes, det var fantastisk.

Angus Cloud og Chloe Cherry i sæson 2 af 'Euphoria'. Foto: HBO Max

Uvirkelig oplevelse

Nu er hun i stedet med i den ægte vare og har arbejdet sammen med en parade af Hollywood-stjernefrø.

- Det var fuldstændig uvirkeligt at se dem alle i virkeligheden ... At se det hele tæt på, er bare så fedt. Det var bare så meget talent i ét rum, så meget humor og en fantastisk sans for mode, siger Chloe Cherry, som håber at medvirke i mange flere mainstream film og -serier i fremtiden - og springet fra pornobranchen er ikke stort.

- Som seer har jeg aldrig noteret forskel på forskellige filmgenrer. For mig var alt bare skuespil udført af smukke mennesker. Hele vejen igennem er jeg bare skuespiller, og det har jeg været i lang tid. Det er en anderledes oplevelse, men i bund og grund opfatter jeg mig selv som skuespiller, siger Chloe Cherry til Nylon.

