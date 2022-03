Fræk fødselsdagshilsen: Fejrede sønnens etårs dag med nøgenbillede

Det er ikke unormalt, at berømtheder går lige et skridt eller to ekstra, når det gælder om at fejre egen eller venners fødselsdag.

Det er dog de færreste, der vælger at gøre det, som den amerikanske supermodel Emily Ratajkowski, 30, gjorde, da hun forleden markerede sin søns etårs fødselsdag.

Hendes hilsen til lille Sylvester Apollo Bear, til daglig kaldet Sly, på hans første fødselsdag var et opslag på Instagram, hvor hun uden en trevl på kroppen ligger i et badekar.

I den ledsagende tekst ønsker hun sønnen tillykke med fødselsdagen, gratulerer sig selv med at have født ham for et år siden og ønsker alle kvinder tillykke med kvindernes kampdag.

Allerede tre uger efter at hun sidste år var blevet mor for første gang, viste hun sin mave frem på gaden i New York.

At hendes mave så kort tid efter fødslen var ganske flad, medførte efterfølgende flere skriverier, fordi mange mente, at hun var gået alt for hurtigt ned i vægt efter fødslen.