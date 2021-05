Frarådede unge at tage corona-vaccine: - Jeg er et fucking fjols

Stand-up komiker Joe Rogan trækker nu i land, efter han i sin podcast fortalte, at han ikke mente unge mennesker behøvede at blive vaccineret mod corona

Stand-up komiker og UFC-kommentator Joe Rogan røg i modvind, da han i sin podcast, 'The Joe Rogan Experience', udtalte, at han ikke mente, at unge mennesker skulle tage imod vaccinen.

- Hvis du er 21 år, og du spørger mig, om du burde vaccineres, vil jeg sige nej, fortalte Joe Rogan tirsdag, ifølge det amerikanske medie Deadline, i sin podcast, hvorefter han fortsatte:

- Hvis du er en sund person, der dyrker motion hele tiden og er ung, og du spiser sundt, så tror jeg ikke, du behøver at bekymre dig om dette.

Dette fik blandt andet Dr. Anthony Fauci, der er den ledende amerikanske statsepidemiolog, til at afkræfte Joe Rogans påstand, om at unge ikke havde behov for vaccinen, da man stadig kan smitte andre, selvom man ikke bliver hårdt ramt af coronavirussen.

Stand-up komikeren trak dog også i land, da han torsdag i 'The Joe Rogan Experience' kommenterede reaktionen ovenpå vaccine-udtalelsen i samme podcast. Rogan understregede, at han mente, at det er sikkert at få en coronavaccine.

- Jeg er ikke læge, jeg er et fucking fjols. Jeg kommenterer cage-fighting, og jeg er også stand-up komiker. Jeg er ikke en respekteret kilde for information, heller ikke for mig selv, siger Joe Rogan i podcasten.

Joe Rogan skrev i 2020 under på en flerårig aftale med Spotify, der fik de eksklusive rettigheder til stand-up komikerens populære podcast. Ifølge flere medier skulle Spotify havde betalt over 600 millioner danske kroner for rettighederne.