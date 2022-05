'Friends' skuespiller død

Pedellen fra 'Friends' er død.

Mike Hagerty blev 67 år gammel. Det skriver New York Post.

Det vides endnu ikke, hvad skuespilleren døde af.

Senest har Mike Hagerty spillet med i HBO serien 'Somebody, Somewhere', og det er en af hans kollegaer Bridget Everett, som annoncerede Hagertys dødsfald.

På Instagram skriver skuespillerinden:

'Det er med stor sorg, at Michael G. Hagertys familie kunne annoncere hans død i går i Los Angeles'.

I en pressemeddelelse skriver HBO:

'Vi er kede af at høre om Mike Hagertys pludselig død. Han var et medlem af HBO-familien igennem flere år, hans seneste rolle som Everetts far i 'Somebody, Somewhere', viste hans talent for at bringe hjertevarme i sit skuespil. Mike var en glæde at arbejde med, og han bragte varme og godhed til alle han kendte. Vi sender vores dybeste tanker til hans familie og venner.'

Hagerty er nok bedst kendt som Mr. Treeger pedellen i 'Friends'. I HBO komedieserien 'Somebody, Somewhere' spillede han landmanden Ed Miller, faren til Everets karakter.

Han har desuden haft biroller i serier som: 'Boston Legal', 'Brooklyn Nine-Nine', 'Cheers,' 'Community,' 'CSI,' 'Curb Your Enthusiasm,' 'Entourage,' 'Glee,' 'Grey’s Anatomy,' 'Happy Endings,' 'Shameless' og 'Seinfeld'.