'Friends'-stjerne afslører kræft i stadie fire

Det ser ikke godt ud for James Michael Tyler, der spiller 'Gunther' i serien 'Venner'.

I et interview i 'The Today Show' fortæller han nemlig, at han har kræft i stadie fire.

James Michael Tyler lider af prostata-kræft, som han har kæmpet med de sidste tre år.

- Jeg blev diagnosticeret med prostata-kræft, og det har bredt sig til mine knogler. Jeg har haft denne her diagnose i snart tre år, og det er stadie fire, så på et tidspunkt er det nok det, der får mig, fortalte han.

Ifølge skuespilleren var hans læger optimistiske, da han først fik diagnosen, men siden har sygdommen muteret.

- Jeg gik glip af en test, hvilket ikke er en god ting. Kræften besluttede sig for at mutere lige i starten af pandemien, og det er bare gået ned ad bakke derfra, fortæller han.

Nu håber han, at han kan redde et liv ved at stå frem med sin historie. Foto: Ken McKay/ITV/Shutterstock

Deltog ikke på scenen

James Michael Tyler er lige nu i gang med kemoterapi, og det var det, der forhindrede ham i at deltage i genforeningen, hvor alle 'vennerne' fra serien mødtes til en snak om hit-serien.

- Jeg ville gerne have været med, og jeg skulle også have været på scenen. Jeg var glad for at være involveret, og det var min egen beslutning at deltage over kamera og ikke i virkeligheden, fortæller han.

Han deler sin historie, fordi han håber, at flere mænd vil blive inspireret til at huske at gå til lægen og få tjekket sig for kræft.