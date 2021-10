'Friends'-stjerne er død

James Michael Tyler, der i mange år spillede 'Gunther' i serien 'Venner', er død. Han blev 59 år gammel.

Det oplyser hans familie til TMZ.

James Michael Tyler sov stille ind søndag morgen i sit hjem i L.A.

- Verden kendte ham som Gunther (den syvende 'Friend'), fra hitserien 'Friends', men Michaels familie kendte ham som skuespiller, musiker, talsperson for at udbrede kendskabet til kræft og en elsket ægtemand, siger familien i en udtalelse.

Tyler har i mange år lidt af prostatakræft, og i sommer fortalte han i et interview i 'The Today Show', at han havde kræft i stadie fire.

- Jeg blev diagnosticeret med prostata-kræft, og det har spredt sig til mine knogler. Jeg har haft denne her diagnose i snart tre år, og det er stadie fire, så på et tidspunkt er det nok det, der får mig, fortalte han i den forbindelse.

Han deltog for nylig i den stort opsatte 'Friends Reunion' på HBO, men grundet sin fremskredne sygdom var det kun via et videolink.