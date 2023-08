'Friends'-stjerne i antisemitisk drama

Antisemitiske beskyldninger fyger løs på Instagram, og nu siger 'Friends'-stjernen Jennifer Aniston fra, efter hun blev hvirvlet ind i dramaet.

Sagen drejer sig om et opslag, som skuespiller Jamie Foxx lagde på Instagram lørdag.

Opslaget, der allerede er blevet taget ned igen, er blevet beskyldt for antisemitisme på grund af en reference til Jesus' død.

Siden har den jødiske medieplatform 'A Wider Frame' delt et screenshot af opslaget, der angiveligt afslører et 'like' fra skuespilleren Jennifer Aniston.

Men den slags skal hun altså ikke bede om at blive involveret i, skriver hun selv på Instagram.

'Jeg får virkelig kvalme af det her. Jeg har ikke liket dette opslag, hverken med vilje eller ved et uheld,' skriver stjerneskuespilleren blandt andet i en Instagram-story lørdag morgen.

Herunder kan du se opslaget, som har fået Jennifer Aniston til tasterne:

Opslag slettet

I opslaget, der startede shitstormen, skrev Jamie Foxx ifølge det jødiske nyhedsmedie:

'De dræbte denne her fyr, der hedder Jesus ... Hvad tror du, de vil gøre med dig?', efterfulgt af hashtagget 'falske venner' og 'falsk kærlighed'.

Og det er i hvert fald ikke noget, Jennifer Aniston vil være en del af.

'Jeg vil gerne slå fast over for mine venner eller andre, der er blevet såret af at se dette i deres feed: Jeg støtter IKKE nogen former for antisemitisme. Og jeg tolererer på ingen måde HAD af nogen art. Punktum,' skriver hun på Instagram.

Forklaring fra Foxx

Jamie Foxx har også været ude og tage afstand fra sit eget opslag. Det skriver CNN.

Lørdag udtalte stjernen, at opslaget intet havde at gøre med antisemitisme.

'For at sige det klart: Jeg blev forrådt af en falsk ven, og det er, hvad jeg mente med 'dem', ikke andet.'

'Jeg har kun kærlighed i mit hjerte til alle. Jeg elsker og støtter det jødiske samfund. Mine dybeste undskyldninger til alle dem, som blev krænket.'

