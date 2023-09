Frontmand fra hitband er død

I morges blev det bekræftet, at Steve Harwell var indlagt på hospice med kort tid tilbage.

Nu er han død. Han blev 56 år. Det skriver Rolling Stone.

'En amerikansk original'

Dødsfaldet blev bekræftet af bandets manager, Robert Hayes.

'Steve Harwell var en ægte amerikansk original,' lyder det fra Hayes til Rollings Stone i erklæring, der fortsætter:

'En større end livet karakter, der skød op i himlen som et romerlys. Steve bør huskes for sit urokkelige fokus og lidenskabelige beslutsomhed for at nå højderne af popstjernestatus. Og det faktum, at han nåede dette næsten umulige mål med meget begrænset musikalsk erfaring, gør hans præstationer så meget desto mere bemærkelsesværdig.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her giver bandet en koncert tilbage i 2018. Foto: Hoo-Me.com/MediaPunch

Annonce:

Han var omgivet af familie og venner, da han sov stille ind. Dødsårsagen er ikke blevet bekræftet officielt endnu.

Misbruger

Ifølge People var det mediet TMZ, som for nylig var først med nyheden om, at sangeren led af leversvigt efter at have været i behandling for alkoholmisbrug på et hospital - et misbrug, der skulle have stået på i mange år.

Det var da også svigtende helbred, der bevirkede, at han måtte trække stikket fra Smash Mouth for et par år siden.

Steve Harwell var med til at stifte bandet i 1994. Bandet står bag en masse store hits som 'Walkin on the Sun', 'All Star' og The Monkees-coveret 'I'm a Believer', som mange også kender fra 'Shrek'-filmene.