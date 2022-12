Fru Obama afslører: - Kunne ikke holde ham ud

Mens USA's tidligere præsident, 61-årige Barack Obama rejste jorden rundt og spillede golf, holdt hans hustru, nu 58-årige Michelle Obama, styr på hjemmet.

Og hun var mildest talt frustreret over den ulige arbejdsfordeling på hjemmefronten, siger hun ifølge Page Six i et interview med Revolt TV.

- Folk synes, jeg er streng når jeg siger det her. Men der var ti år, hvor jeg ikke kunne holde min mand ud, siger hun i interviewet ifølge mediet.

Arbejdsfordeling: 70/30

Den tidligere førstedame forklarer, at det var særlig slemt, da børnene, den nu 24-årige Malia og 21-årige Sasha, var små, og de begge var i gang med at opbygge deres karrierer, i Michelle Obamas tilfælde som advokat.

- I ti år, mens vi var ved at opbygge vores karrierer, havde bekymringer i forhold til skole, og hvem der skulle ordne hvad, tænkte jeg 'uh, det her er ikke lige, siger hun og fortsætter dog:

- Men ved I hvad? Et ægteskab er aldrig 50/50 - nogensinde. Nogle gange tager jeg 70, og han tager 30. Men vi har været gift i 30 år, og jeg tager hellere 10 dårlige år end 30, lyder det.

Det magtfulde par fandt sammen i 1992 og kan altså i år fejre 30 års jubilæet. Og fra 2009-2017 - efter de var kommet over de værste bump - boede parret altså som præsident og førstedame i Det Hvide Hus.

Men selvom parret ikke længere sidder øverst på magtens tinder, er formuen kun steget siden.

