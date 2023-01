Frygtede det værste: Ny melding efter voldsom hjerteoperation

USA's tidligere ambassadør i Danmark, Rufus Gifford, er lykkelig for at have sin mand Stephen hjemme igen

I sidste uge gennemgik Stephen DeVincent en kompliceret hjerteoperation, der tog ikke mindre end otte timer.

Han er gift med Rufus Gifford, der er USA's tidligere ambassadør i Danmark. Og han deler nu en rørende hilsen, hvor han sætter ord på sin mands operation, efter han er vendt sikkert hjem fra operationsbordet.

'For en uge siden var jeg i tvivl, om jeg ville se dette syn igen,' skriver Rufus Gifford på Twitter med henvisning til et billede af sin nyopererede mand, der nusser med parrets ene hund.

Gifford fortsætter med at forklare, hvordan Stephen DeVincent før jul fik en ultralydsscanning af hjertet, efter deres læge havde bemærket nogle usædvanlige lyde ved deres årlige lægetjek.

'Han fik lavet fem bypass-operationer og en ventilreparation. Hans hjerte var en tikkende bombe,' skriver Gifford og sætter også ord på de mange følelser, den svære operation har medført.

'Denne uge har været en rutsjebane. Mange tårer og alle de følelser, der overhovedet findes i denne verden. Samt den psykiske smerte, der er forbundet med den mand, ens hjerte banker så smertefuldt for.'

Rufus Gifford var under præsident Barack Obama USA's ambassadør i Danmark. Og det var da også i Danmark, at Rufus Gifford og Stephen DeVincent sagde 'ja' til hinanden. Det skete i 2015 på Københavns rådhus. Parret har ingen børn, men derimod to hunde, Argos og Svend.

Parret har aldrig lagt skjul på, at de holder meget af Danmark. Så sent som i december sidste år fortalte den tidligere ambassadør til Ekstra Bladet, at han stadig holder de danske juletraditioner i hævd.