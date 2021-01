Frygtede for sit liv: Nu skal stalkeren holde sig væk

Stjerneinstruktøren Steven Spielberg kan ånde lettet op, efter en dommer har besluttet at forlænge polititilholdet mod en kvindelig stalker, der truede Spielberg på livet.

Politiet meddelte Spielberg, at en 48-årig kvinde ved navn Sarah Char, der havde chikaneret ham i adskillige måneder, havde erhvervet sig en pistol med henblik på at komme Spielberg til livs, ifølge TMZ.

Derfor blev Spielberg naturligt meget bekymret for sig selv og sin familie, hvorfor han anmodede om polititilhold - det fik han midlertidigt i december, og nu er den blevet forlænget.

Derfor skal kvinden holde sig væk - indtil videre de næste tre år. Hun må ikke komme nærmere end 90 meter fra Steven Spielberg, hans kone eller datter.

Ligeså må kvinden heller ikke chikanere eller true Spielberg, have kontakt til ham på sociale medier eller være i nærheden af hans hjem og arbejde. Sidst men ikke mindst må hun ikke udgive sig for at være Spielberg.

Spielberg har forklaret, at han har modtaget en Twitter-besked fra kvinden:

'Hvis jeg skal DRÆBE folk, der stjæler mine IP'er (intellektuelle ejendomme, red.), SÅ VIL JEG GØRE DET. Forstår du?', lød beskeden ifølge TMZ.

