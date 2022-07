Frygtede voldsom nedtur

I den populære realityserie 'Geordie Shore' var Vicky Pattison ustoppelig. Der var fart over feltet, alkoholen røg i svælget, og det kunne kun sjældent blive vildt nok.

Hun kom med i programmet som 22-årig, og den i dag 34-årige Pattison erkender, at hun har svært ved at se sine vilde drukscener. For hun voksede op i et hjem med en alkoholiseret far – der dog nu er ved at få styr på det – og hun frygtede, at hun ville gå i hans fodspor.

- Fyrene ville aldrig banke på min dør, fordi min far kunne være skræmmende. Jeg ønskede ikke at blive som ham, men på nogle punkter har jeg været præcis som ham, erkender hun i et stort interview med The Times.

Hun fortæller, at hun var umulig at stoppe, når først hun fik alkohol i blodet, og at det bragte hende i farlige situationer.

- Flere på showet ('Geordie Shore', red.) havde det virkelig godt og blev sjove eller fjollede, og så stoppede de (med at drikke, red.). Det var aldrig mig. Jeg har ikke en stop-knap, og jeg var aldrig fuld på den gode måde, lyder det ærligt fra Vicky Pattison, der fortsætter:

- Du har dem, der bliver døsige, når de bliver fulde, andre bliver rørstrømske og nogle bliver aggressive – jeg blev dem alle. Jeg ville aldrig have, at festen skulle slutte, så jeg råbte og skreg ukontrolleret. Jeg drak meget, og jeg drak farlige mængder.

Vicky Pattison blev kendt i realityprogrammet 'Geordie Shore' - en britisk pendant til amerikanske 'Jersey Shore'. Foto: Ritzau Scanpix

Var bange

Vicky Pattison har tidligere afvist tanken om børn. Hun erkender nu, at tanken om ni måneder uden alkohol skræmte hende, ligesom hun var bange for at videregive trangen til alkohol til sine børn.

Hun fortæller, at hun har et andet syn på børn i dag, hvor hun har fået frosset æg ned.

- Sandheden er, at jeg var bange for min fars problemer og afhængighed. Jeg var så bange for, at mine børn ville ende ligeså ødelagt, som jeg selv var.

Vicky Pattison har siden programmet udviklet sig til at blive en stor stjerne i Storbritannien, og snart udkommer Channel 4 med dokumentaren 'My Dad, Alcohol and Me', der handler om realitystjernen.

