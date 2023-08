Frygtelig botox-behandling: - Jeg ligner en, der har fået tæsk

Maybe she's born with it, maybe it's Maybelline.

Eller måske er det botox.

Mulighederne for at forskønne sit ydre og udskyde aldringsprocesserne er mange.

Men det kommer også med en risiko, hvis man kaster sig ud i indgreb, hvor nåle penetrerer huden for at skyde diverse muskellammende præperater eller udfyldende hyaluronsyre ind.

Det kan superstjernen Britney Spears skrive under på.

I en ny video, hun har lagt op på sin Instagram, fortæller hun, at hun er færdig med botox, efter hun har haft en række dårlige oplevelser med de foryngende indgreb.

- Jeg fik botox, og min pande hæver op, mine øjenlåg begynder at hænge, og jeg ligner en, der har fået tæsk. Og hvad er pointen i at betale så mange penge for at ligne en, der har fået bank? Det giver ingen mening, siger popstjernen i videoen.

Hun fortsætter med at forklare, at hun holdt sig inden døre i op mod to uger, når bivirkningerne var værst.

Hun slutter sit opslag af med at gentage sin holdning til botox-behandlinger, så selv dem på bagerste række ikke er i tvivl om, hvad hun mener: 'FUCK BOTOX, det er rædselsfuldt'.

Medlem af milliardklub

Det hele er dog ikke ren elendighed for hitmageren.

Tidligere på sommeren blev poplegenden nemlig medlem af Spotifys 'Milliard-klub', da hendes hitsingle 'Toxic' fra 2003 i følge streamingtjenesten ramte en milliard afspilninger.

Det skrev CNN.

Britney Spears tilslutter sig dermed en liste af kæmpeartister, der alle har formået at få over en milliard streams på en enkelt sang.

Listen toppes af The Weeknds megahit 'Blinded Lights' fra 2019, der har fået utrolige næsten fire milliarder streams.

Der er dog ikke kun sange af nyere dato på listen, der for eksempel også består af hits som ABBA's 'Dancing Queen' fra 1976 og Whitney Houstons 'I Wanna Dance With Somebody' fra 1987.

Sangen 'Toxic' var en del af Britney Spears-albummet 'In the Zone' fra 2003, men var dog oprindeligt tiltænkt en anden poplegende - nemlig den australske sangerinde Kylie Minogue, der dog afviste sangen.

Her 20 år senere gør den omvendte historie sig gældende. For tiden hitter Kylie Minogue med 'Padam Padam', som ellers var tiltænkt og senere afvist af Britney Spears.