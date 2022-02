I august 2019 begik milliardæren Jeffrey Epstein selvmord i fængslet, og natten til lørdag gjorde den franske model-agent Jean-Luc Brunel det samme.

Han var anklaget for at have hjulpet Epstein med at finde kvinder til sin kriminelle sex-ring og afventede sin retssag.

Kort før årsskiftet blev Jeffrey Epsteins ekskæreste, Ghislaine Maxwell, også dømt i sagen, og nu frygter hendes storebror for hendes sikkerhed.

Det udtaler han til New York Post.

- Det er virkelig chokerende.

- Endnu et dødsfald ved hængning i et højsikkerhedsfængsel. Min reaktion er total chok og overraskelse, siger han.

Ghislaine Maxwell er dømt for at hjælpe Jeffrey Epstein til at begå seksuelle overgreb mod unge teenagepiger.

Derefter fortsætter han til at fortælle, at han 'frygter for hendes sikkerhed' i fængslet i Brooklyn i New York, hvor hun har siddet siden sin dom.

Ghislaine Maxwells søskende var til stede under retssagen. Ian Maxwell er manden yderst til højre. Foto: Jeenah Moon/Ritzau Scanpix

Ghislaine Maxwell forsøger at få sin retssag til at gå om, efter det kom frem, at en af nævningene selv var offer for seksuelle krænkelser tidligere i sit liv, og det, mener hendes advokat, kan have haft indflydelse på nævningens vurdering i sagen.

Ikke desto mindre er Ghislaine Maxwell dømt for at have 'groomet' eller manipuleret unge kvinder til at blive ofre for Jeffrey Epsteins seksuelle misbrug.

Hendes advokat har ikke ønsket at udtale sig til New York Post om hendes sikkerhed i fængslet.