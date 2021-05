Frygter racisme mod døtrene

Den tidligere førstedame i USA Michelle Obama lever med en daglig frygt for, hvad der møder hendes to døtre, når de kører alene af sted i deres biler.

Det fortæller hun i et interview på programmet 'This Morning' på CBS.

Her fortæller hun, at hun følte et lettelsens suk, da politimanden Derek Chauvin for nylig blev dømt skyldig i mordet på George Floyd, men at det er vigtigt ikke bare at gå opløftet videre fra dommen.

- Jeg ved, at mange sorte medborgere ikke føler sådan, fordi mange af os stadig lever i frygt, når vi går i supermarkedet eller bekymrer os, når vi går med vores hunde eller lader vores børn tage kørekort, siger hun.

Michelle Obama fotograferet med Sasha (til venstre) og Malia i 2016. Foto: Jacquelyn Martin / Ritzau Scanpix

Bekymrer sig hver gang

Michelle og Barack Obamas to døtre, 19-årige Sasha og 22-årige Malia, har begge kørekort, og som deres mor frygter Michelle Obama for deres sikkerhed, når de forlader huset.

- De kører, men hver gang, de sætter sig bag rattet alene, bekymrer jeg mig for, hvad andre mennesker nu tænker om dem, fordi de ikke ved alt om dem: At de er gode studerende og høflige piger, men måske spiller lidt for høj musik. Måske ser nogen dem bagfra og tænker sit, siger hun og fortsætter:

- Som så mange andre forældre til sorte børn, så giver den uskyldige ting at få et kørekort os frygt i hjertet. Så jeg synes, vi skal tale mere om det og bede vores medborgere om at lytte lidt mere til os, tro på os og vide, at vi ikke har lyst til at være derude og marchere.

Det fulde interview med Michelle Obama sendes mandag morgen amerikansk tid.