Chris Rock stoppede en blandt publikum fra at forbande Will Smith under sit andet show i Boston

Will Smiths lussing mod Chris Rock ved dette års oscaruddeling overskygger tilsyneladende også komikerens turné 'Ego Death Tour'.

Rock, 57, vendte torsdag tilbage til The Wilbur i Boston efter to comedyshows aftenen før, hvor han for første gang brød sin tavshed om voldsoptrinnet, der rystede verden.

Det skriver People.

Komikeren lod dog sagen ligge ved torsdagens optræden, men her var der til gengæld en utilfreds person blandt publikum, der havde brug for at lufte sin vrede over weekendens hændelse, hvor Rock fik en syngende lussing af Smith, 53.

'Fuck Will Smith!', råbte vedkommende, der straks blev afbrudt af Rock, som lukkede den ned med det samme ved at sige: 'Nej, nej, nej, nej, nej....'

Artiklen fortsætter under videoen ...

'Bearbejder det'

Under sit første show onsdag nævnte Rock den lussing, som Will Smith gav ham under prisuddelingen, og han var tydeligt rørt.

Efter en varm velkomst fra publikum lød det fra Rock med tårer i øjnene:

- Lad mig lige være helt tudeagtig.

- Jeg har ikke en masse lort at sige om det, hvis det er det, I er her for. (...) Jeg havde skrevet et helt show inden weekenden. Jeg bearbejder stadig, hvad der skete, så på et tidspunkt vil jeg tale om det. Det bliver seriøst. Det bliver sjovt, men lige nu vil jeg bare fortælle nogle vittigheder, lød det videre fra ham.

Efter søndagens oscardrama kom det frem, at billetterne til Rocks kommende comedyturné er blevet revet væk, ligesom prisen per billet er steget fra et minimum på 310 kroner til cirka 2300 kroner. Det svarer til en stigning på over 200 procent.

Will Smith gav Chris Rock en lussing på scenen, efter at Rock havde lavet en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smiths, skaldethed. Foto: Brian Snyder/Reuters

Will Smith løb med opmærksomheden til søndagensoOscaruddeling. Men det er ikke første gang. Han har gennem karrieren delt vilde detaljer om sit sexliv og parforhold. Og det har bestemt ikke været kedeligt. Læs med her