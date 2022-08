Fuldstændig besat

Adele holdt sig ikke tilbage, da ELLE spurgte ind til hendes forhold til den 40-årige Rich Paul.

Sangerinden har tidligere har været gift, men der er ingen tvivl om, at det her forhold er noget helt specielt, og hun bruger endda ordet 'besat' til at beskrive sin kærlighed til kæresten.

- Jeg har aldrig været forelsket på denne her måde før, siger hun.

Hun afviser dog idéen om, at de allerede skulle være forlovede, som mange fans ellers havde spekuleret i, efter hun blev set med en stor diamantring på fingeren.

Idéen om kirkeklokkerne er dog ikke helt på afveje, og hun afviser da heller ikke, at de kunne blive gift en dag i fremtiden.

Adele benægter dog alle rygterne om, at et hemmeligt bryllup allerede skulle have fundet sted, men indrømmer, at hun er så glad, at hun egentlig lige så godt kunne være blevet gift.

Tidligere har Adele været gift med Simon Konecki. Deres skilsmisse trak dog ud, og det endte med, at det tog knap to år, fra de gik fra hinanden, til de blev skilt i 2021. Det virker dog ikke, som om den lange skilsmisse har skræmt Adele.

Det var også i 2021, den 34-årige sanger og sportagenten Rich Paul begyndte deres romantiske forhold. De havde dog været venner i lang tid forinden.