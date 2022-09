Fuldstændig ukendelig: Bar røv på ny forside

Kim Kardashian er på forsiden igen, og hun er slet ikke til at kende.

Endnu en gang er det med røven bar, at hun pryder en magasinforside. Denne gang på magasinet Interview Magazine, som har lavet en udgave, de kalder 'den amerikanske drøm'.

Forsiden - og bagdelen - viser hun frem på Instagram.

Men det er ikke engang bagdelen, der stjæler opmærksomheden, efter forsiden er blevet offentliggjort. Kim Kardashian har nemlig valgt at farve både sit hår og sine øjenbryn platinblond.

'Det ligner på ingen måde Kim. Jeg genkendte hende slet ikke, før jeg læste teksten,' skriver en bruger, der har fået næsten 11.000 likes på sin kommentar, så noget tyder på mange er enige.

Det er langt fra første gang, Kim Kardashian vækker opsigt med sit udseende og sine billeder på Instagram. Hun er nemlig flere gange blevet beskyldt for at retouchere sine billeder i en sådan grad, at hun ikke er til at kende.

Heller ikke forsiden med den bare numse er et særsyn. Det har hun nemlig også gjort før på et ikonisk billede i Paper Magazine.