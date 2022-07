Fuldstændig ukendelig i ny film

Sebastian Stans udseende har været under særdeles kærlig behandling til den kommende film 'A Different Man'

Man kan gøre meget med makeup og special effects for at få skuespillere til at træde ind i de roller, de spiller.

Alligevel har den 39-årige rumænsk-amerikanske skuespiller Sebastian Stan vakt opsigt i flere internationale medier, heriblandt Variety, på grund af sit udseende i den kommende film 'A Different Man'.

På Instagram har skuespilleren, der er kendt for blandt andet serien 'Pam & Tommy', delt et billede af sig selv, hvor hans ansigt er fuldstændig svulmet op.

Det skyldes, at han i filmen skal spille en mand, der lider af sygdommen neurofibromatose, hvor man risikerer forskellige hudforandringer og en tendens til både godartede og ondartede svulster.

Og den markante forandring er bestemt også blevet bemærket af hans følgere.

'Makeup-holdet har overgået sig selv. Fantastisk,' skriver en følger.

'Der en Oscar på vej,' skriver en anden.

Sebastian Stan blev nomineret til en Emmy for rollen som Tommy Lee i 'Pam & Tommy'. Han er desuden kendt for rollen som Bucky Barnes i Marvels 'Avengers'-film og 'Captain America'-film.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Flere skuespillere er villige til at gå til ekstremer for deres roller, når det angår deres udseende. Det gælder alt fra tatoveringer, til vægttab og at få trukket tænder ud.