Fundet død i vejkant

Frank Vallelonga Jr. er død. Den amerikanske skuespiller, der spillede overfor danske Viggo Mortensen i filmen 'Green Book', blev bare 60 år.

Vallelonga Jr. blev mandag fundet død i vejkanten i New York-bydelen Bronx. Det skriver flere amerikanske medier - blandt andre nbcnews.com og New York Post.

Ifølge nbcnews.com blev politiet tidligt mandag morgen kort før klokken fire kaldt ud til stedet, hvor Frank Vallelonga Jr. lå bevidstløs i vejkanten foran en fabriksbygning. Redningsmandskabet erklærede skuespilleren død på stedet.

En anholdt

Myndighederne mener i første omgang ikke, at der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet, som formentlig skyldes en overdosis. Alligevel førte sagen tirsdag til en anholdelse af en 35-årige mand.

Overvågningsbilleder af den anholdte, Steven Smith, viser, at han smed liget af Frank Vallelonga Jr. ud af sin bil, hvorefter han kørt kørt væk fra fabriksområdet.

Han er sigtet for at have bortskaffet liget, hvilket han ifølge politiet har tilstået.

Frank Vallelonga Jr. var søn af den den kendte skuespiller Frank Vallelonga Sr., som de fleste nok kender under kunstnernavnet Tony Lip. Lip spillede med i blandt andet 'The Godfather', 'Goodfellas' og 'The Sopranos'.

