Fyret: Nægter rygter om upassende beskeder

Matthew Morrison er kendt som den omsorgsfulde korleder Will Schuester i tv-hittet 'Glee', der kørte i seks sæsoner fra 2009 til 2015.

Men i den seneste tid har han være omdrejningspunktet for spekulationer om grænseoverskridende adfærd.

For nylig blev han som konsekvens fyret som dommer på danseprogrammet 'So You Think You Can Dance?'.

Og den 43-årige stjerne, der også har gjort stor karriere på Broadway, har forladt dansekonkurrencen som følge af ikke at have fulgt 'produktionens protokoller’'

I en udtalelse undskyldte skuespilleren kort efter fyringen, at han ikke havde fulgt reglerne. Men snart begyndte rygterne at florere om, at fyringen var sket på baggrund af upassende opførsel, der havde gjort en kvindelig danser i showet utilpas.

Matthew Morrison skulle angiveligt have sendt flirtende beskeder til danseren, som gik til producerne på showet, der herefter traf beslutningen om at fyre dommeren.

'Glee' kørte fra 2009 til 2015. Serien om et hårdt prøvet high school-kor blev hurtigt vældigt populær, ligesom mange af sangene fra serien ofte optråde på de amerikanske hitlister. Det er Matthew Morrison, der spillede lærer og korleder Will Schuester, forrest i midten. Foto: FOX Image Collection/Getty Images.

Nægter upassende beskeder

Den nu fyrede dommer vil imidlertid ikke have den slags siddende på sig, og i en video på Instagram tager han nu bladet fra munden og kommenterer rygterne, som han siger ikke er sande.

- Det er meget bedrøveligt, at jeg er nødt til at sidde her og forsvare mig selv og min familie mod åbenlyst falske udsagn kreeret af anonyme personer. Men jeg har intet at skjule, så for at være transparent, vil jeg gerne læse den ene besked op, jeg skrev til en danser på showet, siger Matthew Morrison i videoen, inden han læser beskeden op.

'Hej, det er Matthew, hvis du ikke har noget i mod det, vil jeg gerne have dit nummer, så vi kan tale nogle ting igennem.'

Skuespilleren siger, at han sendte beskeden, fordi han selv og danseren delte en stor respekt for en koreograf, som Matthew Morrison har kendt igennem 20 år og gerne ville hjælpe med at få ansat på showet.

I videoen kalder han rygterne for 'ødelæggende' og 'giftigt' og appelerer til at være bedre end dét.

- Og jeg vil på ingen måde have, at det her tager noget fra showet, for dans har altid været forenende. Og jeg ønsker oprigtigt alle deltagerne og min meddommere alt det bedste, afslutter han videoen, du kan se herunder.