Fyret: Nu er hun tilbage

Sharon Osbourne vender tilbage foran kameraerne i et nyt program på en kanal, der end ikke er startet endnu

Den garvede tv-vært Sharon Osbourne vender tilbage på skærmen hos den kommende tv-kanal Talk TV i England.

Kanalen stiftes af den kontroversielle mediemand Rubert Murdoch, og den har blandt andre den mindst lige så kontroversielle Piers Morgan på rollelisten over kommende værter.

Det skriver TMZ.

Sharon Osbourne har tidligere været vært på et program ved navn 'The Talk' på CBS i USA, og nu skal hun være vært på programmet 'The Talk' på Talk TV. Ja, den er god nok, de snupper simpelthen det samme navn.

Hendes tid på CBS sluttede, da hun blev fyret for at forsvare Piers Morgan, da han kom med voldsomme kommentarer om Meghan Markle på live-tv, og nu har de to altså fundet job samme sted på den nye kanal.

Tidligere på måneden kom det frem, at Sharon Osbourne og hendes mand, den legendariske rockmusiker Ozzy Osbourne, flyttede til England. På det tidspunkt påstod de, at flytningen handlede om de høje skatter i Californien, men mon ikke det har noget med det nye job at gøre.

Sharon Osbourne har skrevet en ny erindringsbog, der afslører hendes mand, Ozzy Osbournes, affærer med andre kvinder og detaljerede beskrivelser af hans heftige misbrug af narkotika. Den kan du læse mere om her.