Fyret: Nu skal han betale 225 millioner

Retten har besluttet, at Kevin Spacey skal betale lidt over 30 millioner dollars til produktionen bag 'House of Cards'

I flere år har anklagerne om seksuelle overgreb haglet ned over den amerikanske skuespiller Kevin Spacey.

Og selvom retten i USA flere gange har droppet at føre straffesager mod den 63-årige Oscar-vindende skuespiller, er han nu blevet dømt at højesteret i Los Angeles i en erstatningssag i forbindelse med anklagerne.

Det skriver People, der har fået indsigt i sagens dokumenter, hvor det fremgår, at Kevin Spacey skal betale 29,5 millioner dollars i erstatning til produktionen bag Netflix-serien 'House of Cards', som han havde hovedrollen i, men blev fyret fra i 2017.

Derudover skal han betale 1,5 millioner dollars for omkostninger til advokater. I alt svarer det til mere end 225 millioner danske kroner.

Brød kontrakten

Erstatningssagen begyndte i 2020, efter produktionen bag 'House of Cards', selskabet MRC, havde undersøgt flere påstande om seksuel chikane og overgreb, som Spacey skulle have begået mod blandt andet en produktionsassistent på settet.

Man vurderede, at Spacey har overtrådt produktionens retningslinjer for seksuel chikane, og at han derfor har brudt sin kontrakt, hvilket lå til grund for erstatningssagen.

Spaceys advokater har i forbindelse med sagen hævdet, at der generelt var et seksualiseret miljø på settet, men at Spacey aldrig overfaldt eller chikanerede nogen.

'Faktisk er der etableret bevis for, og forligsmanden har anerkendt, at Spacey få gange har fået at vide, at hans adfærd gjorde nogen utilpasse eller var uønsket, og i de tilfælde er han stoppet', lyder det ifølge People i en udtalelse fra Spaceys advokater i retsdokumenterne.

Kevin Spacey mødte tidligere på sommeren personligt op ved retten i London for at bedyre sin uskyld i en sag, hvor han er tiltalt for flere seksuelle overgreb. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

I sidste ende er sagen dog faldet ud til produktionens side.

Spacey er desuden tiltalt for seksuelle overgreb i en sag, der begyndte ved retten i Storbritannien tidligere på sommeren. Der er fire anklagepunkter i sagen, der går så langt som 17 år tilbage.

Kevin Spacey nægter sig skyldig i anklagerne.