Går bananas

Der er mange sexede mænd derude, men ingen kan måle sig med den 52-årige skuespiller Paul Rudd.

Det mener magasinet People i hvert fald, der har kåret ham til verdens mest sexede mand i live.

Paul Rudd, der blandt andet gør sig som Ant-Man i Marvel-universet, er naturligvis lykkelig for titlen, som han mener vil føre til meget misundelse fra vennerne.

- Som det bør være. Jeg ville være misundelig, og jeg kommer til at dyrke det hårdt. Jeg kommer til at eje det her, og jeg kommer ikke til at sige 'åh, nu skal jeg huske at være beskeden', siger han med et glimt i øjet til People og fortsætter:

- Jeg kommer til at få lavet visitkort med det, og alle mine venner kommer til at knuse mig, som jeg forventer det af dem. Det er derfor, de er mine venner.

Sexede middage

Det er dog ikke alle vennerne, der er misundelige. Skuespiller og komiker Seth Rogen har tweetet om titlen:

- Den kan du ikke argumentere imod.

'Ant-Man' er den lækreste mand i verden, mener People. Foto: Ritzau Scanpix

Paul Rudd har dog svært ved at få armene ned, og han mener det tilsyneladende, når han siger, at han vil dyrke titlen fuldt ud.

- Jeg håber, at jeg nu endelig vil blive inviteret til nogle af de der sexede middage med Clooney, Pitt og (Michael B,, red.) Jordan.

- Og jeg forestiller mig, at jeg vil befinde mig på en del flere yachter. Jeg ser frem til at udvikle mit yacht-liv, og jeg vil formentlig forsøge at blive bedre til at gruble i et blødt lys. Jeg kan lide at undre mig, og jeg tænker, at dette kan hjælpe mig til at se mere indad og blive mere mystisk. Det ser jeg frem til, plaprer han.

Paul Rudd overtager titlen fra Michael B. Jordan, der vandt sidste år.

