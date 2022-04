Går fra hinanden efter otte år: - Jeg ville have en pool

Det er slut mellem skuespillerparret Natasha Lyonne og Fred Armisen.

Parret, der fandt sammen i 2014, har været genstand for rygter om et brud, siden Natasha Lyonne sidste år blev spottet hånd i hånd med en ukendt mand, bekræfter nu langt om længe, at det er forbi.

Det gør førstnævnte i et større interview med The Hollywood Reporter, hvor hun fortæller, at hun ikke længere har Los Angeles som sin primære base.

- Jeg boede der sammen med Fred og under covid. Jeg tror ærlig talt, at vi slog op, fordi jeg gerne ville have en swimmingpool, siger hun til mediet og fortsætter:

- Vi elsker hinanden så meget, som to mennesker næsten kan elske hinanden, og vi taler stadig sammen hele tiden, men Freddy kan ikke lide swimmingpools. Det virker måske som en ret triviel årsag til et brud, men under pandemien var jeg jo nødt til at få taget mine baner (i vandet, red.). Jeg er som Burt Lancaster i 'The Swimmer'.

43-årige Lyonne fortæller, at hun derfor i øjeblikket bor i New York og også har købt et hus - med en pool - i Los Angeles.

- Så det er den virkelige skandale, at jeg bor på begge kyster, joker hun.

Natasha Lyonne kan inden længe opleves i sæson to af Netflix-hittet 'Russian Doll', der har givet hende tre Emmy-nomineringer. Derudover har hun haft roller i serier som 'Girls', 'Orange is the New Black', 'Will & Grace' og 'Law & Order: SVU', mens hendes cv også byder på film som 'Scary Movie 2' og 'American Pie'.

55- årige Fred Armisen er især kendt fra *Saturday Night Live', men hans cv indeholder også roller i film og serier som 'Anchorman', '30 Rocks', 'Parks and Recreation', 'Brooklyn Nine-Nine' og 'Unbreakable Kimmie Schmidt'.