Går fra hinanden efter syv år

Sanger og sangskriver Michelle Branch skal skilles fra trommeslager Patrick Carney, som hun har dannet par med siden 2015.

Det oplyser den 39-årige musiker til flere medier, heriblandt TMZ og magasinet People.

- At sige, at jeg er totalt ødelagt, kommer ikke en gang i nærheden af at beskrive, hvad jeg føler for mig selv og min familie. Tæppet er blevet trukket fuldstændig væk under mig, og nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal komme videre, siger hun og tilføjer:

- Fordi jeg har så små børn, beder jeg om respekt for mit privatliv og venlighed.

Beskyldt for utroskab

Ifølge flere medier kommer meldingen, efter at Michelle Branch onsdag lagde et opslag på det sociale medie Twitter, hvor hun beskyldte ægtemanden for utroskab. Opslaget er dog siden blevet slettet.

Patrich Carney har ikke udtalt sig om hverken den forestående skilsmisse eller beskyldningerne mod ham.

Michelle Branch og Patrick Carney, der er trommeslager i bandet The Black Keys, mødte hinden i 2015 til årets Grammy-uddeling, og to år efter blev de forlovet. I 2018 kom deres søn Rhys James til verden, og i 2019 blev de gift.

Parret er for et halvt år siden desuden blevet forældre til datteren Willie Jacquet.

Michelle Branch har den 17-årige datter Owen Isabella fra sit tidligere ægteskab med Teddy Landau, som hun blev skilt fra i 2015.

Branch er kendt for numre som 'Everywhere' og 'Game of Love'. Hun var desuden den ene del af duoen The Wreckers, der dog gik hver til sit i 2008.