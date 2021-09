Går fra hinanden

Elon Musk og Grimes kan ikke få arbejdslivet til at hænge sammen med kærligheden, selvom de stadig har det godt sammen

Elon Musk og musikeren Grimes er gået fra hinanden. Det skriver Page Six.

Tesla-stifteren og sangeren blev forældre til sønnen X AE A-XII sidste år og er stadig gode venner. Det fortæller Elon Musk til mediet, hvor det dog samtidig ikke lyder til, at det nødvendigvis er helt slut mellem parret.

- Vi er semi-separeret, men vi elsker stadig hinanden, ser hinanden tit og har det godt sammen, siger Elon Musk til mediet og løfter sløret for noget af det, der er gået galt i kærlighedslivet.

- Det handler mest om, at mit arbejde med SpaceX og Tesla kræver, at jeg primært er i Texas eller i udlandet, og hendes arbejde er primært i Los Angeles. Men hun er hos mig nu, og baby X er i værelset ved siden af, lyder det fra rigmanden.

50-årige Elon Musk har tidligere været gift tre gange med to forskellige kvinder. Han havde seks børn fra tidligere forhold, da han i 2018 fortalte, at han var begyndt at date den 17 år yngre Grimes - med det borgerlige navn Claire Elise Boucher.

Parret blev i maj 2020 forældre for første gang. Deres søn fik i første omgang navnet X Æ A-12, men da hverken tal eller bogstavet Æ var lovligt at bruge i navne, endte han i sidste ende med at hedde X AE A-XII, hvor X er fornavn og resten bruges som mellemnavn.

