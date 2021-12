Går i bad med sine børn: 'Det er upassende'

Flere brugere kritiserer Chrissy Teigen for at gå i bad med sine børn

Igen-igen hagler kritikken ned over Chrissy Teigen.

Det gør den, efter at modellen har delt et billede på sin Instagram-profil, hvor hun er i karbad med sine to børn.

Den hyggelige familiestund deler nemlig vandene i kommentarsporet.

Flere brugere finder det upassende, at Chrissy Teigen går i bad med sin søn og datter på henholdsvis tre og fem år.

'Det er ikke passende, at hun har sin søn med i bad.'

'Nogle aspekter af dit liv burde du holde for dig selv, Chrissy.'

'De virker en smule for gamle til at være der med dig.'

Men selvom kommentarsporet er fyldt med forargerede brugere, så er der også dem, der tager den 36-årige model i forsvar.

'At være nøgen er ikke en seksuel ting, medmindre du gør noget seksuelt imens. Hvis du tror, at den dreng vil kigge på sin mors nøgne krop og tænke seksuelle tanker, så siger det mere om dig end noget andet. Den nøgne krop er naturlig,' lyder det fra en bruger.

Torben Chris

Debatten om at gå i bad med sine børn har også kørt herhjemme.

Tilbage i 2015 fik den danske komiker Torben Chris Facebook til at eksplodere, da han delte et billede, hvor han var nøgen i bad med sin dengang toårige datter. I et forsøg på at gøre op med danskernes nøgenhedsforskrækkelse blev komikeren blandt andet beskyldt for upassende opførsel og endda pædofil.

Billedet fik så massiv omtale, at det endte med at gå verden rundt, og flere internationale medier skrev om den store opmærksomhed.

