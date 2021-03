Går til angreb: 'Noget barnligt vrøvl'

Alec Baldwin deaktiverede i nat sin Twitter-profil og langer nu ud efter amerikanerne og USA, der ikke længere er et behageligt sted at opholde sig, mener han

Den amerikanske skuespiller Alec Baldwin skabte overskrifter forleden, da han gik til angreb på dem, der kritiserer hans og konens voksende børneflok.

Den nyslåede far til sit sjette barn med hustruen Baldwin blev ganske enkelt træt af, at folk satte spørgsmålstegn ved hustruens herkomst, ligesom folk mente, at parret brugte deres børn som 'clickbait' på sociale medier. Det fik skuespilleren til tasterne.

'Du skal holde din kæft og passe din egen butik,' lød det fra 62-årige Alec Baldwin.

Raser mod fans: 'Hold jeres kæft'

Og nu er den gal igen. På Twitter er han kommet i massiv modvind efter at have gjort opmærksom på, at det tilsyneladende ikke er et problem, når Gillian Anderson som amerikaner spiller brite på tv, hvilket tolkes som en henvisning til den modvind, hans hustru røg i sidste år, da hun blev beskyldt for at lyve om sine spanske aner.

Det fik Baldwin til at lukke sin Twitter-profil - som han har gjort flere gange før - og beskylde mediet for at 'være fyldt med haters'.

62-årige Alec Baldwin med sin hustru, 37-årige Hilaria Baldwin. De har seks børn sammen. Derudover har han et barm med Kim Basinger. Foto: Ritzau Scanpix

Snerpede amerikanere

I en lang video, som han i nat dansk tid har lagt på Instagram, harcelerer han nu over alt ved Twitter og såmænd hele USA.

- Selvfølgelig kan du ikke være ironisk på Twitter. Du kan slet ikke være ironisk i USA længere, fordi USA er blevet sådan et snerpet og krænkelsesparat sted og et ubehageligt sted at være, sagde han til sine mange fans.

Efter tragedier: 62-årig stjerne er blevet far for sjette gang

Her fortæller han også, at han er en stor fan af Gillian Anderson, der blandt andet er kendt fra 'X Files', og at han ikke ønskede at støde nogen. Han står dog ved sin kritik af Twitter-brugerne.

- Twitter er en tredjedel interessante opslag, en tredjedel kedeligt, uinteressant og barnligt vrøvl - og så er der en tredjedel eller mere, der handler om had og at være ubehagelig, siger han.