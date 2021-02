Går viralt på fan-foto

Kendall Jenner tog et billede for nogle fans til en basketball-kamp, hvor hendes nye kæreste spillede. Nu er de gået viralt på Twitter

Kendall Jenner fik sig muligvis nogle nye venner til en basketball-kamp onsdag aften.

I hvert fald hjalp hun dem med at tage et gruppebillede til kampen, som hun sendte til dem. Efterfølgende tog de et selfie med stjernen, og de to billeder er nu gået viralt i et opslag på Twitter.

'Tak fordi du airdroppede billedet til mig, Kendall Jenner', skriver brugeren Bobby Murphy i opslaget.

Opslaget her i skrivende stund fået hele 145.600 likes, mens det er blevet delt næsten seks tusinde gange.

Ny kæreste

Kendall Jenner, der er en del af Kardshian-familien og selv arbejder som model, er netop stået offentligt frem med sin nye kæreste, basketball-spilleren Devin Booker, som spiller for Phoenix Suns i det amerikanske NBA.

Rygterne om et forhold mellem de to har længe svirret, og på valentinsdag bekræftede modellen det selv i en story til sine 152 millioner følgere på Instagram.

Onsdag måtte hun dog se sin nye kæreste tabe. Phoenix Suns spillede en brav kamp, men de måtte se sig slået 124-128 af Brooklyn Nets.

Verdensstjerne står frem med ny kæreste