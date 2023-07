'Game of Thrones'-baby er ankommet

Endnu en arving til tronen har meldt sin ankomst.

Der er nemlig dømt babylykke hos 'Game of Thrones'-parret Kit Harington og Rose Leslie, der netop er blevet forældre til en lille pige.

Sådan skriver Daily Mail, People, og Page Six, der har fået det bekræftet af en repræsentant for parret.

Parret blev forældre til deres første barn i februar 2021. Og nu lidt over to år senere kan de kalde sig forældre til to.

- Jeg er skrækslagen

Parret kunne annoncere tilbage i februar, at de ventede deres andet barn.

Og det var ikke en nyhed, de kunne annoncere helt uden bekymring.

- Jeg er skrækslagen, fortalte Kit Harington dengang i et interview i Jimmy Kimmel-talkshowet 'The Tonight Show'.

- Med det første barn går man på skyer og gennem tusindfrydmarker i de første ni måneder - eller manden gør i hvert fald. Anden gang rammer virkeligheden hurtigere, og man bliver hurtigt praktisk.

Kit Harington og Rose Leslie mødtes under optagelserne til 'Game of Thrones', hvor de spillede rollerne som John Snow og Ygritte. De levede et liv på hver deres side af muren, mødtes, faldt pladask for hinanden og skød senere pile efter hinanden.

De stod frem sammen som kærester i 2016. Året efter bekræftede de, at de var blevet forlovet, og i 2018 blev de så gift.